50 Cent komt naar België

50 Cent viert de vijftiende verjaardag van zijn debuutplaat ‘Get Rich Or Die Tryin’ op 13 september met een concert in het Brusselse Paleis 12.

Het album ‘Get Rich Or Die Trying’ betekende de wereldwijde doorbraak voor de rapper uit New York. Zijn eerste single ‘In Da Club’ was in 2003 het populairste nummer van het jaar in de Verenigde Staten. Op het album, geproduceerd door Eminem en Dr. Dre, staan ook nog ‘P.I.M.P.’ en ‘21 Questions’. Wereldwijd werden er meer dan tien miljoen exemplaren van verkocht.

Betaling in bitcoins

Zijn meeste recente plaat, ‘Animal Ambition’, was heel wat minder succesvol. Omdat hij zich liet uitbetalen in bitcoins, verdiende de rapper toch nog tussen de 7 en 8,5 miljoen dollar aan de plaat. Wereldwijd werden er maar ruim 200.000 exemplaren van verkocht.