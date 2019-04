3.000 mensen nemen afscheid van Paul Severs

In Halle hebben 3.000 mensen afscheid genomen van Paul Severs. Onder applaus werd om 12.45 uur zijn kist uit de Sint-Martinusbasiliek van Halle gedragen. Paul Severs wordt vanmiddag in intieme kring begraven.

Het merendeel van de drieduizend fans, familieleden, vrienden en ex-collega's die in de basiliek, maar ook buiten voor het grote scherm, de plechtigheid volgden zijn huiswaarts gekeerd. Een aantal onder hen blijven nog napraten op een terras in Halle. De café's en restaurants in het centrum doen goede zaken.

Volgens Kurt Fredericks van de organisatie kwamen vooraf 2.400 mensen de kist groeten. In de basiliek was er plaats voor 600 familieleden en vrienden. Enkel genodigden konden binnen en dat werd gecontroleerd. Er stonden nadarhekken opgesteld en er was nogal wat politie aanwezig. Het werk voor de hulpdiensten was beperkt. Niemand moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Er waren enkele interventies voor mensen die buiten in de zon flauwvielen of onwel werden.

Op het Pozzosplein volgden meer dan duizend mensen aandachtig de plechtigheid op groot scherm, sereen en in stilte. De plechtigheid was ingetogen. Teksten werden voorgelezen van zijn zoon Christophe, van fans en van één van zijn danseressen. De muziek was van Paul Severs zelf. Op het einde van de plechtigheid nam collega-zanger Filip D'Haeze het woord en weerklonk er binnen en buiten de basiliek applaus.

Opvallend was ook de aanwezigheid van de politieke wereld. Vlaams minister Ben Weyts, maar ook Oostends burgemeester Bart Tommelein vonden dat ze er moesten zijn. Tommelein: "Hij is één van mijn favoriete Vlaamse zangers, een zeer bescheiden en minzaam man." En ook de federale regering was vertegenwoordigd in de persoon van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. "Ik ken Paul Severs heel goed. Dit is een groot verlies. Hij was een monument van het Vlaamse lied. Mensen namen vrijaf om erbij te zijn en sommigen hebben de moeite getroost om van heel ver te komen. Hij zit in veel harten."

De zanger overleed twee weken geleden aan de gevolgen van een hartaanval. Paul Severs werd zeventig jaar.