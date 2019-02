'30 jaar VTM NIEUWS': Helikopter ingezet om beeld op tv te krijgen

Vandaag is het vanzelfsprekend dat we vanuit eender welke plaats beelden en informatie naar bijna overal ter wereld kunnen doorsturen. Vroeger was dat anders. In de derde aflevering van '30 jaar VTM NIEUWS' is te zien hoe fel de journalistiek geëvolueerd is op technisch vlak.

In de beginjaren was er nog geen internet en moesten de journalisten hun informatie uit een encyclopedie halen. Beelden moesten nog op tapes gezet worden en fysiek op de redactie geraken. Daarvoor werden koeriers ingezet of een motorrijder bracht een tape naar Vilvoorde om te kunnen laveren tussen de files. Soms werden de beelden zelfs gedropt met een helikopter en dan met een spurt tot op de redactie gebracht.

