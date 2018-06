1ste koninklijk homohuwelijk bij Britten

Lord Ivar Mountbatten kwam in 2016 publiekelijk uit de kast als homoseksueel. Nu trouwt hij met zijn toenmalige vriend, James Coyle. De achterneef van koningin Elisabeth zorgt zo voor het eerste homohuwelijk in de geschiedenis van het Britse hof. De twee trouwen deze zomer in een privékapel op het landgoed van Lord Ivar. Dat het allesbehalve een traditionele ceremonie wordt, staat in de sterren geschreven.

Vier dagen geleden maakte de lord via Instagram bekend officieel verloofd te zijn. Hij kreeg daarbij van zijn geliefde een gigantische fles champagne. “Groot nieuws vandaag, want wij zijn officieel verloofd. En natuurlijk moest James dan weer overdrijven met zijn aankopen. Je bent nog geen Lord, James”, grapte hij op zijn profiel.

Mountbatten deelt op de sociale media verrassend veel van zijn koninklijke leven. Zoals ook het feit dat niet zijn vader, zoals de traditie voorschrijft, maar wel zijn ex-vrouw Lady Penny Mountbatten hem naar het altaar zal brengen. “Mijn dochters vinden het helemaal juist dat hun moeder mij door het gangpad zou leiden om mij weg te geven aan James”, schrijft hij. “En nu maar hopen dat hij op het laatste moment geen nee zegt.”

Samen met zijn ex-vrouw heeft Ivar drie kinderen. Het ex-koppel ging acht jaar geleden uit elkaar als vrienden, en zij steunt hem volledig.

