187 miljoen nieuwe Snapchat-gebruikers

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, heeft in het afgelopen kwartaal meer gebruikers binnengehaald. Het aantal dagelijkse gebruikers van de smartphoneapplicatie was gemiddeld 187 miljoen, een stijging met 18 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Snap leed wel een nettoverlies van 350 miljoen dollar (289 miljoen euro), tegen een min van 170 miljoen dollar een jaar eerder. Dat kwam vooral door fors hogere kosten voor onder meer ontwikkeling en marketing. De omzet steeg tot meer dan 285 miljoen dollar, van ruim 165 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2016, geholpen door hogere advertentie-inkomsten.

De cijfers vielen duidelijk beter uit dan door de markt was verwacht en het aandeel ging in de handel na het slot op Wall Street sterk omhoog.