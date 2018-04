180 zenders VS vallen samen media aan

Nieuwslezers van zowat 180 televisiezenders in de VS hebben dezelfde boodschap voorgelezen, waarin ze de media aanvallen. Opvallend is dat al die zenders in handen zijn van één en dezelfde mediagroep, die bekend staat als rechts en conservatief, en er al eens van beschuldigd werd doelbewust president Trump te steunen.

“Het delen van eenzijdig of vals nieuws is maar al te gewoon geworden op sociale media. Nog meer alarmerend is dat media ditzelfde nepnieuws publiceren zonder de feiten te controleren”, klonk op ongeveer 180 zenders van de Sinclair Broadcast Group.

De mediagigant heeft in de VS het grootste netwerk van lokale televisie in handen en liet al die zenders exact dezelfde boodschap verkondigen. Zo was onder meer ook te horen dat "subjectieve journalistiek een gevaar is voor de democratie."

Compilatie

De sportzender Deadspin maakte een compilatie van fragmenten van de verschillende zender en het resultaat komt behoorlijk akelig over. Vooral op het feit dat de boodschap verdacht veel lijkt op dingen die president Trump eerder al zei over media in de VS, komt heel wat kritiek.

Objectief

De Sinclair Broadcast Group kwam al eerder in opspraak. Zo zou het bedrijf doelbewust rechtse boodschappen verwerken in haar reportages. Nu zou dat niet het geval zijn. Althans, dat zegt het bedrijf zelf in een statement. “We begrijpen dat de waarheid niet ‘links’ of ‘rechts’ is. Onze toewijding om objectieve journalistiek te bedrijven is de fundering van onze geloofwaardigheid. Nu meer dan ooit.”

Bekijk de compilatie hieronder: