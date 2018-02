13 Russen aangeklaagd voor inmenging verkiezingen VS

Dertien Russen zijn aangeklaagd voor inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Daarmee gaat het onderzoek van de FBI een nieuwe fase in, dat schrijft de BBC.

Drie van de genoemden worden beschuldigd van samenzwering en fraude. Vijf van hen worden beschuldigd van identiteitsdiefstal. Drie Russische bedrijven worden genoemd in de aanklacht.

Het was Robert Mueller, die het onderzoek naar de vermeende Russische inmening leidt, die de aankondiging deed.

Verdeeldheid zaaien

De akte van beschuldiging preciseert dat Jevgeni Prigozin, een "bondgenoot" van de Russische president Vladimir Poetin, de groep gefinancierd heeft "met als strategisch doel om verdeeldheid te zaaien in het Amerikaanse politieke systeem". Hij heeft ook sinds midden 2016 de campagne van Trump ondersteund ten nadele van Hillary Clinton, luidt het nog. Hij zou "zonder hun medeweten" leden van het team van Trump hebben gecontacteerd.

Samenwerking met Russen

Het team van procureur Robert Mueller zoekt bewijzen van de veronderstelde tussenkomst van de Russen in de Amerikaanse verkiezingen om Trump te steunen in de strijd tegen Clinton en onderzoekt ook of er samenwerking is geweest van Russen met het campagneteam van Trump en of Trump geprobeerd heeft om het onderzoek ernaar tegen te werken.

Manafort

Drie leden van het team van Trump zijn in staat van beschuldiging gesteld, onder wie ex-directeur Paul Manafort. De voormalige raadgever voor nationale veiligheid Michael Flynn heeft toegegeven dat hij tegen het FBI heeft gelogen en heeft erin toegestemd om met het gerecht samen te werken.

President Trump verwerpt alle aantijgingen over samenwerking van zijn team met de Russen. Moskou verwerpt ook alle beschuldigingen die vanuit de VS aan hun adres worden gemaakt.