Zo'n 12.000 mensen zien hun personeelsfeest in het water vallen, nu Thanksville niet doorgaat. Dat is een groot personeelsfeest voor verschillende bedrijven in de vorm van een festival.

Het zou half september de vijfde keer zijn, maar dit jaar zijn er te weinig inschrijvingen. Bedrijven die zich wél al hebben ingeschreven, krijgen hun geld niet terug.