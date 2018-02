100.000 bezoekers voor 'Patser' in Nederland

'Patser' breekt ook potten bij onze Noorderburen. Meer dan 100.000 Nederlanders zagen de film van Adil El Arbi en Bilall Fallah sinds begin deze maand. “In de afgelopen 25 jaar bereikte geen andere Vlaamse productie zo'n groot publiek in Nederland”, zegt filmdistributeur Dutch FilmWorks aan RTL Nieuws.

Ook in ons land zorgde 'Patser' voor een monstersucces. Zo zakten er in amper vijf dagen tijd 82.000 mensen af naar de bioscoop voor de film. Daarmee deed 'Patser' het beter dan 'Het Tweede Gelaat' en 'De Premier' na hun openingsweekend. Enkel de laatste film van 'F.C. De Kampioenen' trok meer volk.

Gangsterfilm

Patser vertelt het verhaal van vier vrienden op ‘t Kiel in Antwerpen die ervan dromen om te leven als echte patsers. Ze stoppen hun neus in high-profile drugszaken en ontketenen zo een bendeoorlog van Antwerpen tot Amsterdam, en zelfs Colombia.

Na 'Image' en 'Black', is 'Patser' de derde langspeelfilm van Adil El Arbi en Bilall Fallah. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Matteo Simoni, Nora Gharib, Junes Lazaar en Saïd Boumazoughe. Daarnaast zijn ook de Nederlandse rapper Ali B., Axel Daeseleire, Jeroen Perceval, Nabil Mallat en Dimitri Vegas & Like Mike in de film te zien.

