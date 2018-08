10.000 bezoekers op zwoele Museumnacht

De veertiende editie van de Museumnacht in Antwerpen heeft volgens de organisatie zowat 10.000 deelnemers opgeleverd. Zij konden in 22 musea de vaste en/of tijdelijke expo's bezoeken, vaak in de vorm van gegidste rondleidingen. Bezoekers konden ook workshops volgen en concerten of andere performances bijwonen. In Amuz, de voormalige Sint-Augustinuskerk, vond nog een afterparty plaats.

De drukte was gisteravond en vannacht duidelijk te merken in de Scheldestad, door de vele deelnemers die zich tussen de musea verplaatsten met de fiets of met de ingezette pendelbussen. Er reed ook een historische tram tussen de Leopoldplaats en Stadsbrouwerij De Koninck.

Door het warme weer namen de bezoekers van Museumnacht wel meer dan anders de tijd om tussendoor even te pauzeren aan een van de vele voorziene zomerbars. Wie zijn programma niet afgewerkt kreeg, kan trouwens nog tot eind augustus zijn polsbandje inruilen voor een gratis bezoek aan een van de deelnemende musea.

'You'll never GUESS WHO'

Een van de blikvangers van het evenement was te zien in het MAS aan het Eilandje. Naast de expo rond barokschilderes Michaelina Wautier werd een samenwerking werd georganiseerd met het momenteel lopende Antwerp Queer Arts Festival in de vorm van de voorstelling 'You'll never GUESS WHO' van stadsdichteres Maud Vanhauwaert.

Die voorstelling is gebaseerd op het bekende spel ‘Wie is het?’, maar dan met foto's van mensen die niet zo eenvoudig in één hokje (bijvoorbeeld man-vrouw) te stoppen vallen. Vanhauwaert nam het in het eerste spelletje zelf op tegen Antwerps cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V). De installatie blijft nog een maand (speelbaar) staan.