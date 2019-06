10 jaar geleden stierven Yasmine en Michael Jackson

Exact tien jaar geleden stond de muziekwereld in ons land en wereldwijd even stil. In ons land stapte zangeres Yasmine op 37-jarige leeftijd uit het leven. Later die avond kwam het nieuws dat Michael Jackson overleden was.

Yasmine werd op haar zeventiende ontdekt in de ‘Soundmixshow’ en werd zo al snel VTM-gezicht. Ze presenteerde er onder meer ‘Tien om te Zien’. Later maakte ze de overstap naar de VRT, waar ze naast presentatrice ook omroepster was. Yasmine was bovendien ook actief als zangeres. Haar grootste hits waren ‘Porselein’ uit 1997 en ‘Meisjes aan de Macht’ uit 1999.

In 2003 stapte Yasmine in het huwelijksbootje met Marianne Dupon. Het koppel was acht jaar samen, in april 2009 kondigden ze hun breuk aan. Nadien volgde voor Yasmine een donkere periode. Ze vermagerde fel en was ook depressief. In juni datzelfde jaar werd haar levenloze lichaam aangetroffen in Kontich.

Michael Jackson

Op die bewuste 25 juni 2009 kwam ook het nieuws dat Michael Jackson was overleden. De King of Pop stierf op vijftigjarige leeftijd door een hartstilstand. Door de documentaire ‘Leaving Neverland’ - waarin de King of Pop wordt beschuldigd van seksueel misbruik - krijgt dat jubileum echter een donker randje.