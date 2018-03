Crisisoverleg over plaatsgebrek jeugdhulp

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zit vandaag samen met de jeugdmagistratuur en het agentschap Jongerenwelzijn om te bekijken hoe ze het huidige plaatsgebrek in de gesloten jeugdinstellingen kunnen aanpakken. Vandeurzen wil daarbij niet alleen kijken naar dringende capaciteitsingrepen, maar ook naar het bredere kader.

"We gaan onder meer bekijken hoe we de capaciteit kunnen aanpassen, wat er mogelijk is op het vlak van uitstroom en welke mogelijkheden er zijn in het private aanbod", aldus minister Vandeurzen voor aanvang van de vergadering.

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) suggereerde vanochtend de plaatsing van modulaire units of containers om het capaciteitsprobleem snel aan te pakken. "Je mag niet vergeten dat er in Everberg momenteel werken bezig zijn", reageerde minister Vandeurzen. "Maar we gaan verschillende pistes bekijken."

Vandeurzen wil het probleem ook graag breder aanpakken en niet alleen voor extra capaciteit zorgen. Zo moet er volgens hem onder andere gekeken worden naar alternatieven voor gesloten opvang en naar een mogelijk versnelde doorstroom van jongeren die momenteel al in de gesloten opvang zitten.

Extra capaciteit

De voorbije dagen moesten verschillende delinquente minderjarigen worden vrijgelaten door plaatsgebrek in de gesloten instelling van Everberg. Onder meer het Antwerpse parket trok aan de alarmbel en ook gisteren moesten verschillende jongeren worden vrijgelaten omdat er geen plaats was voor hen.

De capaciteit van de gesloten instelling voor jongeren in Everberg zal de komende jaren verdubbelen tot een totaal van een tachtigtal plaatsen. De werken zijn gestart en de eerste vijf bijkomende bedden zijn er in 2019, vertelde minister Vandeurzen enkele dagen geleden aan VTM NIEUWS. Bedoeling is om de verdubbeling van de huidige capaciteit, een extra veertig plaatsen dus, ten laatste tegen 2022 rond te krijgen.

Ondertussen liet minister Vandeurzen weten dat er extra plaatsen bijkomen voor zwaar delinquente jongeren in het Gesloten Federaal Centrum voor Jongeren in Tongeren.

