Club geeft Anderlecht een nieuwe nekslag

Club Brugge heeft in het eigen Jan Breydelstadion de topper tegen aartsrivaal Anderlecht met 1-0 gewonnen. Blauw-zwart houdt de kloof met leider Genk zo op zes punten. Paars-wit blijft vijfde.

De eerste helft was er een van twee VAR tussenkomsten en twee gemiste kansen voor Club Brugge. Het begon bij een handsbal van Mata in de eigen zestien. Trebel stopte ostentatief met voetballen, maar de VAR zag er uiteindelijk geen penalty in voor paars-wit.

Daarna volgden kansen voor Schrijvers en Vanaken. Zij krulden de bal twee keer nipt naast en lieten het na om Club Brugge op voorsprong te schieten. Toen Wesley vlak voor rust wel scoorde, greep de VAR in. De spits van blauw-zwart stond een teen buitenspel.

'Bluvn goan', dat deed Club ook na de rust. Anderlecht stond vooral op de eigen helft te verdedigen en bezweek uiteindelijk onder de druk. Het was Wesley die de 1-0 tegen de netten kopte. Anderlecht kwam niet meer in het stuk voor en druipt opnieuw af.