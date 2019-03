Club Brugge walst over AA Gent en blijft in spoor van leider Racing Genk

Club Brugge heeft op de openingsspeeldag in play-off 1 geen steken laten vallen. Het klopte in het eigen Jan Breydelstadion overtuigend AA Gent met 3-0. De Buffalo’s kwamen na rood voor Vadis Odjidja nog in de eerste helft met tien man te staan.

Na amper 4 minuten knalt Siebe Schrijvers al meteen op de lat. 10 minuten later is het wel raak via Ruud Vormer. De gemeten voorzet is van Dennis. De Nederlander staat helemaal vrij aan de tweede paal en werkt uitstekend af.

Dom rood

Club Brugge blijft het Gentse doel bestoken met onder meer uitstekende pogingen voor Dennis en Schrijvers. Na 23 minuten gaat Vadis Odjidja dom door op Wesley. Na tussenkomst van de VAR krijgt hij rood. Met een man minder houdt Gent amper 1 minuut stand, want meteen erna haalt Clinton Mata uit met een fantastische knal. 2-0 en zo zit Club Brugge bij de rust al helemaal op rozen.

Nog uitbouwen

Mocht er nog enige twijfel bestaan, neemt Hans Vanaken die iets voor het uur helemaal weg. Na een goed opgebouwde aanval en uitstekende assist van Dennis is hij sneller dan iedereen en zo is de wedstrijd gespeeld. Zelfs daarna lijkt de honger van Club nog niet gestild. Een goede Kaminksi houdt Openda en Danjuma nog van de 4-0. Een doelpunt van Diatta wordt ook nog afgekeurd wegens buitenspel. En zo blijft de echte pandoering uit voor Gent, al zal het ongetwijfeld wel een stevige tik zijn.

Spanning troef in play-off 1

Racing Genk won gisteren ook al en zo blijft de kloof tussen de leider en dichtste achtervolger Club Brugge 4 punten. Volgende week trekt Club Brugge naar Anderlecht, opnieuw een belangrijke wedstrijd. Racing Genk gaat op bezoek bij Antwerp.