Charlie Hebdo keert terug op Twitter

Het Franse satirische magazine Charlie Hebdo is sinds vandaag opnieuw actief op Twitter. Het is voor het eerst sinds de terreuraanslag van 7 januari 2015 dat het omstreden blad berichten via Twitter verspreidt.

"Als gevolg van een technisch incident buiten onze wil in januari 2015, was onze aanwezigheid op Twitter tijdelijk onderbroken", zo staat in de eerste tweet in meer dan drie jaar tijd te lezen. “Wij komen terug op het netwerk, onder luid applaus en jullie boodschap om onze moeders te gaan neuken”. Daarmee werd de toon opnieuw gezet.

Na de eerste tweet volgenden al snel een tiental andere met tekeningen van de medewerkers.

Aanslag

Bij een aanslag op de redactie van Charlie Hebdo werden op 7 januari 2015 twaalf mensen gedood. Er werden elf medewerkers van het magazine omgebracht, onder wie vijf tekenaars. Voorts werd nog een politieagent doodschoten.

De daders, de broers Chérif en Saïd Kouachi, werden twee dagen later door de ordediensten gedood in een drukkerij in Dammartin-en-Goële, waar zij zich hadden verschanst.