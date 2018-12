Charles Michel komt aan bij de koning

Charles Michel heeft deze middag bij koning Filip het ontslag ingediend van de N-VA-ministers. Hij heeft er ook verslag uitgebracht van de politieke toestand en stelde de vorst de vernieuwde samenstelling van zijn regering voor. De koning heeft op zijn beurt het ontslag van de N-VA-ministers goedgekeurd en de staatssecretarissen Philippe De Backer en Pieter De Crem tot minister benoemd.

De verschuivingen in de regering-Michel moeten in een officieel Koninklijk Besluit bekrachtigd worden. Dat besluit moest Michel bij de koning laten ondertekenen. De taak van de koning zit er daarmee ook op. De nieuwe ministers waren allemaal al minister of staatssecretaris in de vorige regering en moeten daardoor niet opnieuw de eed afleggen bij de koning.

De premier is na een gesprek van drie kwartier na zijn aankomst vertrokken op het paleis in Brussel en reed in volle vaart opnieuw naar de Wetstraat 16.