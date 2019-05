CD&V haalt campagne Koen Geens over strengere straffen voor seksueel geweld offline

CD&V heeft gisterenavond in allerijl een online mediacampagne rond Koen Geens offline laten halen in de nasleep van de moord op de studente Julie Van Espen. “Dankzij Geens wordt seksueel geweld strenger aangepakt”, klonk het in de banner voor de verkiezingen. Net toen raakte bekend dat de verdachte van de moord, Steve Bakelmans, op vrije voeten rondliep terwijl zijn verkrachtingszaak in beroep maar bleef aanslepen.

Op de campagnewebsite ‘De werken van Geens’ verzamelt het team van de minister van Justitie een aantal realisaties die hij de afgelopen legislatuur kon realiseren. Op sociale media liep er tot gisteren een online campagne met de slogan “Dankzij Geens wordt seksueel geweld strenger aangepakt” en een verwijzing naar de site.

Maar CD&V besliste gisterenavond de campagne offline te halen na het nieuws over de moord op Julie Van Espen. De 23-jarige studente werd zaterdag vermoord aan het Albertkanaal in Merksem, bekende verdachte Steve Bakelmans gisteren na zijn arrestatie. Al snel bleek dat Bakelmans al verschillende keren was veroordeeld voor verkrachting, maar dat hij na zijn laatste veroordeling in 2016 op vrije voeten was in afwachting van zijn proces in beroep. Geens noemde dat gisterenavond “verontrustend”.

N-VA’er Pieter Boudry sprak Geens aan over de bewuste campagne. “Zou je je online verkiezingscampagne AUB niet dringend stopzetten? Ik word er misselijk van”, zei hij op Twitter.

Tom Smeets van het communicatiebedrijf achter de campagne verklaarde daarop dat de campagne om 18 uur was stopgezet. Dat Boudry de campagne uren later toch nog te zien kreeg, lag volgens Smeets aan technische kwesties. “Daar zit vaak vertraging op bij de pauzering of stopzetting. Dit is buiten onze controle. Belangrijkste is dat ze verwijderd zijn in het beheerssysteem.”