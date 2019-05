Burgemeester Evergem na tweede Legionella-dode: "Familie wil rouwen in sereniteit"

In het Sint-Lucasziekenhuis in Gent is een tweede dode gevallen na de legionella-besmetting in Evergem. Dat bevestigt burgemeester Joeri De Maertelaere. Maandag was daar ook al een man gestorven, door dezelfde besmetting. Intussen kennen we nog altijd de bron van die besmetting niet.

Op dit moment ligt nog één patiënt in kritieke toestand in het ziekenhuis. 6 patiënten zijn opnieuw thuis en 7 patiënten zijn aan de betere hand en twee anderen liggen op intensieve zorgen. Eén van hen vecht dus voor z'n leven.

Het is nog altijd niet duidelijk waar de besmetting vandaan komt. Onderzoekers hebben stalen genomen in en rond de koeltorens aan de haven in Gent om te checken of daar de oorzaak ligt.