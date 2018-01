Zwitsers skioord opnieuw afgesloten

In de Zwitserse Alpen is het bekende skioord Zermatt opnieuw afgesloten. Toeristen worden op dit moment geëvacueerd met helikopters. Het is al de tweede keer deze maand dat het skigebied is afgesloten door de sneeuw.

"Omdat er een risico is op een lawines is de toegangsweg via het spoor richting Zermatt afgesloten. Voor toeristen en inwoners is er geen gevaar," staat te lezen in een statement van de toeristische dienst van Zermatt. De wegen zijn sinds gisteravond 22.00 uur afgesloten en ook de treinen van en naar Zermatt rijden niet meer.

Lawinegevaar

De stad heeft reddingshelikopters ingezet om de gestrande reizigers uit hun hotels te halen. Vermoed wordt dat zo'n 9.000 toeristen aanwezig zijn in het skioord.

Eerder vandaag kondigde de meteorologische diensten aan dat een "groot risico" is op lawines de komende uren.

Tweede keer in twee weken

Begin januari was het luxueuze skioord ook al afgesloten door de hevige sneeuwval. Ook toen moesten toeristen via helikopters worden geëvacueerd.