Zwitsers skioord na 2 dagen weer bereikbaar

In de Zwitserse Alpen is het bekende skioord Zermatt na twee dagen opnieuw bereikbaar. Er werd een luchtbrug ingelegd om mensen te evacueren en sinds vanmiddag rijden er ook opnieuw treinen naar het dorp. In totaal kwamen 13.000 toeristen vast te zitten omdat het dorp volledig ingesneeuwd raakte.

Zermatt is een volledig autovrij luxeskioord. Het is alleen met de trein bereikbaar, maar door de hevige sneeuwval waren alle toegangswegen en de treinsporen onbruikbaar.

171 euro

De enige manier om mensen er weg te halen, is per helikopter. Toeristen die de luchtbrug wilden gebruiken, moesten 171 euro betalen.

Sinds vijf uur vanavond rijden er opnieuw treinen naar Zematt. Na urenlange opruimwerkzaamheden van de massa's sneeuw op het vijf kilometer lange traject tussen Täsch en Zermatt is het spoor weer geopend.

Lawines

De afgelopen week waren er al tal van lawines in het skioord. Het lawinegevaar stond op niveau vijf, het allerhoogste.

