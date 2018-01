Zweedse kerk maakt Jezus onzijdig

Een Zweedse Lutherse Kerk heeft Jezus onzijdig gemaakt. De Kerk wil door een genderneutrale term te gebruiken ook transseksuelen omarmen. Dat schrijft de Volkskrant. Om naar Jezus te verwijzen, gebruiken ze niet ‘hij’ of ‘zij’ maar de neutrale Zweedse term ‘hen’, wat je kan vertalen als 'het'.

Sinds 2015 is het genderneutrale Zweedse woord ‘hen’ in de officiële woordenlijst opgenomen. Het is een uitgevonden Zweedse term waarmee de taalunie transseksuelen en iedereen die zich niet goed voelt in een geslachtscategorie tegemoet wil komen.

De Zweedse Kerk wil nu dat voorbeeld volgen. De parochie van Västerås plaatste een advertentie in de krant om de jaarlijkse kerstdienst te promoten. Daarin verwezen ze naar Jezus met 'het’. “Ik heb krenkende formuleringen gelezen over travestieten, transseksuelen en andere transpersonen. Daarom wil ik één ding duidelijk maken: transpersonen zijn geschapen door God, hun lichamen behoren tot Gods mooie en unieke schepsels”, zegt de bisschop van Västerås Mikael Mogren.

Onderdrukking van de vrouw

De Kerk erkent wel dat de historische figuur Jezus een man was, maar ze stellen dat dat gegeven irrelevant is voor het christelijke geloof in het moderne Zweden en de Jezus van nu “uitstijgt boven hem en haar”.

Mogren vindt ook dat heersers Jezus Christus gebruikt hebben om de macht van de man over de vrouw te legitimeren. Door van Jezus een onzijdige persoon te maken, valt de religieuze rechtvaardiging weg van de onderdrukking van de vrouw.

Foto: Bisschop Mikael Mogren staat rechts