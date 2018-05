Zweedse balletjes zijn Turks

Köttbullar is het bekendste nationale gerecht van Zweden, maar het originele recept van de beroemde gehaktballetjes blijkt uit een ander land te komen: Turkije. Dat heeft het officiële account van Zweden zelf op Twitter gemeld.

De tweet van zaterdag luidde: “Zweedse gehaktballetjes zijn eigenlijk gebaseerd op een recept dat koning Karel XII mee naar huis bracht uit Turkije in het begin van de 18de eeuw. Dat zijn de feiten!”

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM