Zweden maakt forse ruk naar rechts

Het centrumlinkse en centrumrechtse blok zijn bij de Zweedse parlementsverkiezingen ongeveer even groot geworden: 39,4 tegen 39,6 procent, volgens de eerste voorspellingen na het sluiten van de stembureaus. De rechts-populistische anti-migrantenpartij Zweden Democraten gaat er fors op vooruit volgens een eerste exitpoll.

In vergelijking met de vorige stembusgang in het Scandinavische land betekent dat een stevige ruk naar rechts. Dat is in grote mate te danken aan de anti-immigratiepartij Zweden Democraten, die volgens de exitpolls 19,2 procent van de stemmen heeft gekregen.

De sociaaldemocraten van premier Stefan Löfven moesten flink inleveren. Volgens de exitpoll blijft de partij de grootste, maar heeft geen zicht op de vorming van een stabiele rood-groene coalitie. "De sociaaldemocratische linkse regering is een garantie dat de Zweedse Democraten, een extremistische partij, een racistische partij geen invloed zal hebben in de regering", zei premier Löfven nog vanmorgen.

Extreemrechts

Sverige Demokraterna wordt zo goed als zeker de op één na grootste partij. Haar leider Jimmie Åkesson wil een zachter imago, zoals Marine Le Pen met het Front National in Frankrijk. Ze hebben hun neo-naziverleden afgeworpen, en hun oud logo met een fakkel vervangen door een bloem in Zweedse kleuren. Maar het discours blijft even hard tegen migranten.

"Zij willen een veel hardere politiek voeren", vertelt Vlaming Bram De Meulemeester vanuit Zweden. "Zij zijn niet honderd procent tegen migratie, maar waar zij absoluut tegen zijn dat is dat je, wanneer je bent geïmmigreerd in Zweden, dat je dus een permanent OK krijgt om in Zweden een leven op te bouwen."

Met de vluchtelingencrisis ving Zweden in verhouding het hoogste aantal migranten van Europa op. En sommige Zweden voelen zich daardoor bedreigd. "Het gaat dan om arbeidsplaatsen, het gaat om migratie, het gaat om nieuwe culturen en geloven."