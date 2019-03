Zwarte dozen gecrasht vliegtuig Ethiopian Airlines gaan naar Europa

Ethiopië zal de zwarte dozen met de vluchtgegevens van de Boeing 737 MAX die zondag neerstortte nabij de hoofdstad Addis Abeba, naar Europa sturen. Dat heeft een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines woensdag aangekondigd.

Ethiopië beschikt zelf niet over de nodige uitrusting om de zwarte dozen te analyseren. "We zullen ze naar Europa sturen, maar het is nog niet duidelijk welk land", aldus woordvoerder Asrat Begashaw.

Afgelopen zondag kwamen 157 mensen om het leven bij een crash van een Boeing 737 MAX 8 van de luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines.

Het was het tweede dodelijke ongval met een toestel van dat type in enkele maanden tijd. Uit voorzorg sloten heel wat landen hun luchtruim voor vluchten met het type.