Zwarte doos van crash Cuba gevonden

De crash van een binnenlands lijnvliegtuig gisteren in Cuba heeft aan 110 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers zijn elf buitenlanders. Drie vrouwen overleefden de ramp, zij verkeren momenteel nog in een kritieke toestand. Dat meldt de minister van Transport Adel Yzquierdo. Intussen is ook één van de zwarte dozen van het vliegtuig teruggevonden.

De minister preciseerde dat onder de 110 doden er 99 Cubanen zijn, 6 Mexicaanse bemanningsleden en 3 buitenlandse toeristen - een Mexicaan en een Argentijns koppel - en twee inwoners van de Westelijke Sahara.

Priesters De vorige balans maakte melding van drie overlevenden onder 110 passagiers. De drie vrouwen verkeren nog in een kritieke toestand. Bij de ramp met de Boeing 737-200 kwamen volgens persbureau Associated Press twintig priesters van een protestantse kerk om het leven. Zij hadden in Havana een theologisch seminarie bijgewoond en waren op de terugweg naar Holguin. In Cuba zijn twee dagen van nationale rouw afgekondigd.

Zwarte doos Ondertussen is ook één van de zwarte dozen van de Boeing teruggevonden. De zwarte doos zou "in goede staat" zijn en is al overgemaakt aan de commissie die de crash zal onderzoeken. Dat heeft minister Adel Yzquierdo gezegd. "We moeten de andere zwarte doos in de komende uren vinden", voegde hij toe. Mogelijk kan de zwarte doos verduidelijken wat aan de basis lag van de crash, de zwaarste vliegtuigramp in Cuba in bijna dertig jaar. Meteen na de crash kondigde de nieuwe Cubaanse president Miguel Diaz-Canel een onderzoek aan.

