Zwart weekend op Franse snelwegen: Zowat 800 kilometer file

Het is een "zwarte" dag voor het vakantieverkeer op de Franse wegen. Rond deze tijd verwacht mobiliteitsorganisatie VAB zowat 800 kilometer file op de Franse wegen. Vooral op de routes naar het zuiden is het extra druk. Zo moeten vakantiegangers op de route via Luxemburg en Lyon tot aan de Franse grens intussen al 6 uur en 45 minuten extra rekenen.

Volgens VAB is deze zaterdag wellicht de drukste van de hele zomervakantie. Momenteel is het volgens VAB in Frankrijk zeer druk op alle vakantieassen richting het zuiden, met 6 uur tijdverlies op zowel de route tussen Lyon en Spanje als de route tussen Parijs-Bordeaux en Spanje. Op de A7 tussen Lyon en Orange alleen al moeten vakantiegangers bijna 4 uur extra tellen.

Elders in Europa verwacht Touring een "rode" dag in de richting van het zuiden. Zo is het op de as Würzburg-München-Oostenrijk in totaal meer dan 2 uur extra aanschuiven en moeten automobilisten op de A7 tussen Frankfurt-Würzburg-Ulm 1 uur 30 minuten extra rekenen.

Ook in Zwitserland en Oostenrijk moeten vakantiegangers vaak een uur of meer extra aanschuiven. Zo is het in Oostenrijk meer dan een uur aanschuiven aan de Karawankentunnel richting Slovenië en is het in Zwitserland 1 uur en 15 minuten aanschuiven aan de Gotthardtunnel.

Ook wie met de wagen terugkeert van vakantie, moet geduld oefenen. Zo is het ook in de andere richting aan de Gotthardtunnel 1 uur 20 minuten aanschuiven. Ook op een aantal hoofdassen in Duitsland is het al lang aanschuiven. In Frankrijk valt de drukte richting noorden voorlopig mee. Volgens Touring ligt de piek voor de terugkeer tussen 11 uur en 18 uur.