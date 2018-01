Zware aardbeving in Caraïben

Een zware aardbeving heeft de Caraïben voor de kust van Honduras getroffen. Het zou gaan om een beving met een kracht van 7,6. Een tsunami-alarm werd afgekondigd. Voorlopig zijn er geen berichten over slachtoffers.

De aardbeving deed zich voor om iets voor 9 uur dinsdagavond, plaatselijke tijd. Voorlopig is er nog onduidelijkheid over de specifieke kracht van de aardbeving. Volgens het geofysisch onderzoekscentrum van Potsdam had de beving een magnitude van 7,3. De USGS, de geofysische dienst van de VS, had het over een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op een diepte van tien kilometer en vond op ongeveer 44 kilometer van de kust van Honduras plaats.

Volgens de Hondurese krant El Heraldo werd de schok gevoeld op een aantal plaatsen in het land, maar waren er geen berichten over schade of gewonden. Ook in buurlanden Guatemala, Costa Rica, El Salvador en de Mexicaanse staat Quintana Roo werd de beving gevoeld. De Hondurese president Juan Orlando Hernandez riep de bevolking op "kalm te blijven, noodgevallen te melden en de instructies van de autoriteiten op te volgen".

Tsunami-alarm

Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd voor verschillende landen, waaronder ook Mexico. “Tsunami’s met golven tot wel één meter hoog zijn mogelijk voor de kust van Belize, Cuba, Honduras, Mexico, de Kaaimaneilanden en Jamaica”, aldus het USGS. Later werd het alarm weer ingetrokken.

De regio wordt regelmatig getroffen door krachtige aardbevingen. In september nog deden zich twee aardbevingen voor in Mexico, waarbij honderden doden vielen en er zware materiële schade was.