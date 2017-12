In het noorden van de Filipijnen zijn op kerstdag twintig mensen, onder wie een zeven maanden oude baby, omgekomen bij een botsing tussen een jeepney - een typisch Filipijnse verlengde jeep - en een bus. Dat meldt de politie. Daarnaast raakten ook 24 mensen gewond.

Het ongeval gebeurde maandagochtend vroeg in Agoo, in de provincie La Union in het noordwesten van het eiland Luzon. Volgens de burgemeester van het plaatsje op 200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Manilla, Roy Villanueva, vielen alle dodelijke slachtoffers in de jeepney, het populairste vervoersmiddel op de Filipijnen. Het zou gaan om een familie die op weg was naar Manaoag, in de naburige provincie Pangasinan, om er in de kathedraal de kerstviering bij te wonen.

Onduidelijk

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. "De mogelijheid bestaat dat de jeepney een ander voertuig aan het inhalen was en frontaal op de bus in de andere richting gereden is", zegt Villanueva. "We bekijken ook of de bestuurder in slaap is gevallen en op het andere rijvak is afgeweken."

In de jeepney raakten nog negen anderen gewond. In de bus vielen vijftien gewonden.

