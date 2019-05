Toen Ashley, Alyssa en Alexis opgroeiden, waren de zussen al onafscheidelijk en deelden ze alles. Nu delen ze ook het moederschap, want de drie vrouwen waren op hetzelfde moment zwanger.

Alexis was de eerste die haar kindje kreeg. Enkele weken later was het de beurt aan Ashley en Alyssa. Zij zijn beide op 12 april bevallen, in hetzelfde ziekenhuis. De drie zussen vieren morgen moederdag voor het eerst samen met hun drie pasgeboren zonen.