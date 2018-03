Zuma vervolgd voor fraude en corruptie

Het Zuid-Afrikaanse parket vervolgt de vroegere president Jacob Zuma voor fraude en corruptie, zo heeft het Openbaar Ministerie meegedeeld.

Het gaat volgens de Britse openbare omroep BBC om meer dan zevenhonderd gevallen van fraude, gangsterpraktijken en het witwassen van geld. Dit alles heeft te maken met een wapencontract met buitenlandse industriëlen in de jaren negentig. "Er zijn redelijke vooruitzichten voor een succesvolle vervolging", zei procureur-generaal Shaun Abrahams.

Zuma ontkent alles. Vorige maand werd hij door zijn eigen partij, het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), gedwongen op te stappen als staatshoofd. Zijn opvolger is Cyril Ramaphosa.

De 75-jarige Zuma wordt ervan beschuldigd steekpenningen te hebben aangenomen voor een wapencontract ter waarde van 4,2 miljard euro in 1999. Hij was toen vice-president van Zuid-Afrika. Hoewel er reeds in het verleden verdenkingen aan zijn adres werden uitgesproken, slaagde hij er steeds in aan juridische vervolging te ontsnappen.