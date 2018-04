Zuid-Koreaanse propagandaluidsprekers verdwijnen

De Zuid-Koreaanse luidsprekers die propagandaboodschappen verspreiden aan de Noord-Koreaanse grens, zullen worden weggehaald. Er wordt al vanaf morgen met de werkzaamheden gestart, zo heeft het ministerie van Defensie in Seoel meegedeeld. De maatregel past in de toenadering tussen de beide Korea's.

Al sinds 1963 zendt Seoel aan de grens afwisselend nieuwsberichten, popmuziek en anti-Noord-Koreaanse boodschappen uit. Maar als gevolg van de recente toenadering tussen de beide Korea's, is nu beslist om dat systeem te ontmantelen. De afspraken daarover zouden gemaakt zijn tussen de topontmoeting die vorige week vrijdag plaatsvond tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

In de aanloop naar de topontmoeting tussen Kim en Moon had Zuid-Korea, uit blijk van goede wil, al beslist om de luidsprekers uit te schakelen. Maar tot nu toe werd aangenomen dat het om een tijdelijke maatregel ging. Volgens berichten in de Zuid-Koreaanse media heeft Pyongyang zijn grenspropaganda ook al verminderd.

Permanente vrede

De twee landen maakten tijdens de top ook bekend dat ze dit jaar nog een akkoord willen sluiten om een permanente vrede en een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland te bereiken.

