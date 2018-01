Zuid-Korea wil rond tafel met Kim Jong-Un

De Zuid-Koreaanse minister van Unificatie Cho Myoung-Gyon stelt aan Noord-Korea voor om op 9 januari rond de tafel te zitten. President Moon Jae-In heeft nog niet gereageerd. Hij zei wel al open te staan voor een betere relatie, maar pas als het communistische regime van Kim Jong-Un haar kernprogramma stopzet.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un gaf leek gisteren al toenadering tot het zuiden te zoeken. Hij benadrukte dat het van belang is om de spanningen in de regio terug te dringen. Tegelijkertijd kondigde hij wel aan dat het land zich in 2018 zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten. Maar volgens Kim Jong-Un worden die alleen ingezet als de veiligheid van het regime in gedrang komt.

"De relatie tussen beide landen zit op een dieptepunt. We kunnen dit jaar voor een ommekeer zorgen in onze nationale geschiedenis", zei de Noord-Koreaanse leider. Mogelijk stuurt Noord-Korea ook een kleine delegatie atleten naar de Winterspelen bij de zuiderburen.

De Zuid-Koreaanse minister van Unificatie, bevoegd voor de relaties met Noord-Korea, heeft nu aangegeven rond de tafel te willen zitten met Noord-Korea. Hij stelt het communistische regime voor om op 9 januari gesprekken te voeren. "We hopen dat Zuid en Noord tegenover elkaar kunnen zitten om te praten over de Noord-Koreaanse deelname aan de Winterspelen en over andere kwesties van wederzijds belang voor een verbetering van de onderlinge relaties", aldus Cho Myoung-Gyon.