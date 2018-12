In Zuid-Korea testen ze zelfrijdende auto's in de 'fictieve' stad K-City. De stad werd ontworpen om de auto's in een veilige omgeving te testen. Er worden realistische verkeerssituaties nagebootst. Zo zijn er stoplichten, spoorwegen en zelfs voetgangers of fietsers die oversteken. Vanuit een controlekamer worden alle auto's gevolgd.