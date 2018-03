Zuckerberg wil getuigen voor Congres

Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, zal naar verwachting getuigen in het Amerikaanse Congres. Dat vernam het financiële persbureau Bloomberg van een "functionaris in het Congres die met de zaak vertrouwd is". Zuckerberg heeft alvast aangegeven dat hij wil getuigen als dat nodig is.

Zuckerberg kwam onder vuur te liggen omdat Facebook de privacy van gebruikers niet zou hebben gerespecteerd. Zowel Republikeinse als Democratische leden van het Amerikaanse Congres, maar ook Britse parlementsleden, klagen dit aan.

Volgens de door Bloomberg geciteerde functionaris zou Zuckerberg op 12 april voor de Commissie voor Energie en Handel van het Huis van Afgevaardigden verschijnen. Een woordvoerder van Facebook kon die datum niet bevestigen.

Toezicht op internet

De bewuste Commissie van het Huis overziet het internet. Niet minder dan drie Commissies in het Congres, waaronder ook de Senaatscommissie voor Justitie, hebben de CEO van Facebook gevraagd te komen getuigen, weet de Washington Post.

Zuckerberg heeft in een interview aan CNN gezegd dat hij alvast wil getuigen voor het Amerikaanse Congres over het schandaal, als hij daarvoor de juiste persoon zou zijn. De baas van Facebook had eerder vandaag nog geweigerd om uitleg te komen geven aan het Britse parlement over de zaak.

Lees ook: Let op: online handel op Facebookgegevens

Bekijk ook: Zuckerberg aan CNN: "Het spijt me heel erg"

Lees ook: Zuckerberg geeft toe: "We hebben fouten gemaakt"