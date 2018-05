Zuckerberg voor EU-parlement tóch live

De ondervraging van Facebookbaas Mark Zuckerberg door het Europees parlement zal dan toch niet achter gesloten deuren plaatsvinden. Iedereen kan ze morgen live volgen op het internet. Dat kondigde de voorzitter van de Europese instelling vandaag aan.

"Ik heb de mogelijkheid van het webstreamen van de ontmoeting persoonlijk besproken met Facebook-CEO Mark Zuckerberg", stelt Europees parlementsvoorzitter Antonio Tajani op Twitter. "Ik ben blij aan te kunnen kondigen dat hij dit nieuwe verzoek heeft aanvaard. Geweldig nieuws voor EU-burgers. Ik dank hem voor het respect dat hij toont aan het Europees parlement."

(Lees verder onder de tweet)

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30