Zuckerberg vandaag in Europees Parlement

Facebook-baas Mark Zuckerberg komt vandaag in het Europees Parlement uitleg geven over de privacyregels in de nasleep van het schandaal met Cambridge Analytica. De ondervraging zal dan toch niet achter gesloten deuren plaatsvinden. Iedereen kan ze live volgen op het internet.

Het Europees Parlement had op de komst van Zuckerberg aangedrongen nadat zijn sociale netwerk in maart in opspraak was geraakt. Toen raakte bekend dat het bedrijf Cambridge Analytica persoonsgegevens van miljoenen Facebook-gebruikers had verzameld zonder hun toestemming. Zuckerberg moest daarover ook al uitleg komen verstrekken tijdens een marathonzitting in het Amerikaanse parlement.

"Onze burgers verdienen een volledige en gedetailleerde uitleg. Ik begroet de beslissing van Mark Zuckerberg om persoonlijk te verschijnen voor de vertegenwoordigers van 500 miljoen Europeanen. Dit is een stap in de juiste richting om het vertrouwen te herstellen", zo verklaarde Tajani. Hij voegde toe dat de fractieleiders ook besloten hebben een hoorzitting met Facebook en andere spelers te organiseren over privacybescherming en de potentiële impact op verkiezingen.

Live op internet

Aanvankelijk werd beslist dat de zitting achter gesloten deuren zou plaatsvinden, maar daar kwam heel wat commentaar op. Onder meer Guy Verhofstadt, de fractieleider van de liberalen, pleitte ervoor dat Zuckerberg openbaar moest getuigen. “Als dat een publieke hoorzitting is, die iedereen kan volgen, dan moet Zuckerberg zijn verantwoordelijkheid nemen. Dan kan hij gehouden worden om zijn woorden ook om te zetten in daden”, aldus Verhofstadt.

Het startuur van de ontmoeting is lichtjes gewijzigd, van 17.45 uur naar 18.15 uur.