Zuckerberg: "Persoonlijke fout gemaakt"

Facebook-oprichter en topman Mark Zuckerberg komt morgen en overmorgen in het Amerikaanse congres vragen beantwoorden over het privacyschandaal bij Cambridge Analytica. Hij geeft vandaag al toe dat hij “persoonlijk een fout heeft gemaakt en verantwoordelijk is voor wat er gebeurd is.”

In een brief over zijn interventie zegt Zuckerberg vandaag dat hij "persoonlijk" een fout heeft begaan door te weinig te doen om wangebruik van het sociale netwerk te bekampen. "Wij hebben niet voldoende gedaan om te verhinderen dat die instrumenten met kwade bedoelingen worden gebruikt.”

“Wij hadden geen voldoende grote visie op onze verantwoordelijkheden en dat was een grove vergissing. Het was mijn fout en het spijt mij. Ik heb Facebook opgestart, ik leid het en ik ben verantwoordelijk voor wat daar gebeurt." De topman van Facebook zal uitleggen hoe het privacyschandaal is kunnen ontstaan en wat zijn bedrijf nu doet om te voorkomen dat dit ooit nog gebeurt.

Cambridge Analytica

Facebook ligt nu al weken onder vuur omdat de gegevens van tot 87 miljoen gebruikers via databedrijf Cambridge Analytica onrechtmatig gebruikt zijn, onder meer om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 - gewonnen door Donald Trump - te beïnvloeden.

Een aantal gebruikers had een persoonlijkheidstest van het databedrijf ingevuld, waarna Cambridge Analytica toegang kreeg tot de gegevens van de respondenten én van hun vrienden. Het bedrijf zelf zegt dat het over de gegevens van 30 miljoen Facebookers beschikte. Het grootste aantal gedupeerden, meer dan 70 miljoen, zijn Amerikaanse Facebookgebruikers. Het Congres wil daarom tekst en uitleg van topman Mark Zuckerberg.