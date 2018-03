Zuckerberg op matje na dataschandaal

Mark Zuckerberg, de grote baas van Facebook, moet in het Britse Parlement gaan uitleggen waarom Facebook niets heeft gedaan aan een groot datalek, enkele jaren geleden. De gegevens van 50 miljoen Amerikanen werden toen gebruikt om gericht campagne te voeren en zo Donald Trump aan de overwinning te helpen bij de presidentsverkiezingen. Na de bekendmaking kelderde het aandeel van de sociale netwerksite.

Het Facebookaandeel sloot gisteren af met een verlies van 6,8 procent, wat de marktwaarde van het bedrijf op één dag deed dalen met een kleine 40 miljard dollar. Mark Zuckerberg zelf verloor hierdoor ongeveer 6 miljard dollar, wat de resterende marktwaarde van zijn aandelen op 68 miljard dollar brengt.

Grootste datalek ooit

Het lek waarover zoveel commotie ontstond, werd veroorzaakt door het databedrijf Cambridge Analytica. Zij stalen in 2014 vertrouwelijke gegevens van zo’n 50 miljoen Amerikanen via hun Facebookprofiel, met als doel de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Voormalig leider van de Trumpcampagne Steve Bannon zat op het moment van het datalek in de raad van bestuur van Cambridge Analytica. Ook Rebekah Mercer, een ander bestuurslid van Cambridge Analytica werkte mee aan de presidentiële campagne van Trump. Speculaties over belangenvermenging en beïnvloeding van het kiesgedrag worden mede hierdoor gevoed.

Zuckerberg voorbereid

Afgelopen weekend raakte het nieuws over het datalek bekend. De financiële markten moesten echter wachten tot maandagochtend om in actie te schieten. Mark Zuckerberg zelf wist echter al dat het nieuws bekend zou gemaakt worden en verkocht op de valreep nog een hoop aandelen. Daarmee zou hij ongeveer 40 miljoen dollar hebben gered.

Stapt hoofd beveiliging op?

In de nasleep van het datalek meldden verschillende media dat Alex Stamos, hoofd beveiliging bij Facebook, zelf zou opstappen. Ondertussen heeft Stamos op Twitter gezegd dat deze geruchten niet kloppen, maar dat zijn rol wel veranderd is. Hij zal zich voornamelijk bezighouden met groeiende veiligheidsrisico’s en zelfs nog specifieker: veiligheid in verkiezingstijd.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security. — Alex Stamos (@alexstamos) 19 maart 2018

Mark moet het uitleggen

Ondertussen hebben verschillende instanties uitleg gevraagd over het schandaal rond Cambridge Analytica. Vandaag nodigde het Europees Parlement Zuckerberg uit om de nodige vragen te beantwoorden. Eerder al hadden zowel een Amerikaanse senator als een Brits parlementariër Zuckerberg gevraagd om zich te komen verantwoorden voor de Amerikaanse Senaat en het Britse Parlement. De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft eveneens een onderzoek gestart naar Facebook.