Zoveel drugs zitten er in ons rioolwater

Antwerpen staat ook dit jaar in de top drie van Europese landen waar de meeste sporen van cocaïne, amfetamine en MDMA (ecstacy) werden teruggevonden in het rioolwater. Dat blijkt uit onderzoek van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) in 56 Europese steden. De Scheldestad doet het daarmee wel beter dan vorig jaar: toen was het koploper bij zowel het cocaïnegebruik als het amfetaminegebruik.

Het onderzoeksteam verzamelde in 2017 een week lang iedere dag monsters uit het rioolwater in 56 Europese steden in negentien landen. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 43 miljoen mensen. Ze zochten naar sporen van vier drugs: amfetamine, cocaïne, MDMA (ecstacy) en methamfetamine. Ook het Belgische rioolwater werd daarbij onder de loep genomen. Zo werden er stalen genomen uit het afvalwater in Boom, Antwerpen Zuid, Brussel, Ruisbroek, Merchtem, Oostende en Koksijde.

Cocaïnegebruik

De resultaten tonen aan dat België allesbehalve de beste leerling van de klas is, zeker wat het cocaïnegebruik betreft. Meer nog: de teruggevonden sporen van cocaïne lagen ook dit jaar het hoogst in België, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Vooral in Antwerpen Zuid werden grote hoeveelheden cocaïne aangetroffen in het afvalwater: gemiddeld 822,9 mg per 1.000 mensen per dag. Enkel in het Spaanse Barcelona (965 mg) en het Zwitserse Zurich (934,4) werden hogere waarden aangetroffen. Daarmee doet Antwerpen het wel beter dan vorig jaar: toen stond de stad op de eerste plaats.

MDMA

Ook wat MDMA (ecstasy) betreft, zet ons land opnieuw niet zo’n goede cijfers neer. Antwerpen Zuid staat op de derde plaats met gemiddeld 95 mg per 1.000 inwoners per dag. Alleen Eindhoven en Amsterdam doen het nog slechter.

België staat zelfs drie keer in de top tien wat het amfetaminegebruik betreft. Antwerpen Zuid staat op de tweede plaats, Oostende op de vierde en Boom op de zesde plaats. Al is ook hier sprake van vooruitgang. In 2016 bekleedde ons land de eerste twee plaatsen: Antwerpen op nummer één, Oostende op nummer twee.

Bij de methamfetamines is er beter nieuws: de sporen van die drugs werden voornamelijk in Oost-Europese landen teruggevonden en in beperkte mate in onze steden.