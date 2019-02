De Spaanse politie heeft een 26-jarige man uit Madrid gearresteerd voor de moord op zijn 66-jarige moeder. De twintiger had zijn moeder, met wie hij samenwoonde, in stukken gesneden. De verschillende delen van haar lichaam bewaarde hij in doosjes van Tupperware. “Ik heb stukken gekookt en opgegeten”, zei de twintiger.