Zoektocht naar vermiste Theo vandaag niet hernomen

De zoektocht naar de 18-jarige vermiste Belg Theo Hayez in Australië is maandag niet hernomen. Dat zegt de politie, die haar onderzoek wel voortzet.

De jongeman is inmiddels al drie weken vermist. Voor het weekend lastte de politie een pauze in in de zoektocht. De politie blijft wel vergaarde informatie analyseren en de zoekoperaties worden dagelijks geëvalueerd, luidt het.

Hoewel de politie haar zoektocht heeft stopgezet, is een groep vrijwilligers wel de omgeving blijven uitkammen in het weekend. Leden van de Facebook-groep "Looking for Theo Hayez" zouden maandag een strategie uitstippelen voor verdere zoekacties deze week.