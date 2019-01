Reddingswerkers gaan intussen al vijf dagen tot het uiterste om Julen, een peuter van twee jaar, uit een 110 meter diepe waterput te halen. Het drama deed zich zondagmiddag voor tijdens een familie-uitstap in Totalan (Malaga). Volgens een mijningenieur zou de operatie nog dagen kunnen duren. De ingenieurs vinden alvast dat peuter Julen intussen een kind van iedereen is geworden en bouwen met man en macht nieuwe tunnels om hem te kunnen bevrijden. Of Julen nog leeft is voorlopig niet duidelijk.