Zoekactie naar avonturier Marc Sluszny

Er wordt ook vandaag voort gezocht naar de vermiste Antwerpse avonturier Marc Sluszny. Hij ging eergisteren samen met een vriend duiken in een diepe kloof in de buurt van Perpignan, in Zuid-Frankrijk. Onder water kregen ze problemen. Zijn vriend kon nog naar boven zwemmen en de hulpdiensten bellen.

"We bevestigen dat er gezocht wordt naar een Belg uit Antwerpen die een duikongeval gehad heeft", zegt de Franse politie aan de redactie van VTM NIEUWS.

De brandweer heeft eergisteren en gisteren zonder succes naar hem gezocht. In diezelfde kloof zijn de afgelopen jaren nog al duikers omgekomen.

Sluszny is 56 en bekend als schermer, bobsleeër en duiker. Hij behoorde ook tot het nationale team van België in verschillende sportdisciplines en verbrak ook meerdere records. Naast sportman is Sluszny ook gastspreker en mental coach.

