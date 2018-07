Zoekactie geschorst: al 8 voetballertjes gered

De reddingsactie van vandaag in de Thaise grot was succesvol. In totaal zijn er nu al acht jongens gered. De reddingsactie is stopgezet, maar verliep vlotter dan gisteren. Dat zegt VTM NIEUWS-journaliste Birgit Herteleer, die ter plaatse is.

De reddingsacties startten vanmorgen om 11 uur plaatselijke tijd. Er werden meer redders ingezet, om niet alleen meer jongens te kunnen evacueren, maar de operatie ook sneller te laten verlopen. Er moet maar een kilometer van het parcours gedoken worden, de rest kunnen de voetballertjes al klauterend afleggen

Er zitten nog vier jongens, samen met hun coach, in de grot. De duikflessen zullen nu opnieuw aangevuld worden, zodat er ook morgen nog voldoende zuurstof is. Het is ook belangrijk dat de duikers voldoende rust nemen, om morgen opnieuw te evacueren.

Gisteren werden al vier jongens uit de grot bevrijd. Ze werden meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren in perfecte gezondheid. Ze moeten wel nog gescheiden blijven van hun ouders, omdat er risico is op infecties.

Gisteren viel er amper vier liter regen per vierkante meter, maar de volgende dagen loopt dat cijfer op tot meer dan twintig. Dan zal de grot opnieuw verder onderlopen, wat de reddingsactie bemoeilijkt. Het is daarom belangrijk dat er zo snel mogelijk geëvacueerd wordt. De reddingsacties zullen morgen opnieuw hervat worden.