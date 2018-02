Zo ziet Tesla eruit in de ruimte

Het is ‘m gelukt: Elon Musk heeft een Tesla in de ruimte gestuurd. Een rode Tesla Roadster zweeft nu ergens rond in de ruimte dankzij de geslaagde raketlancering van de Falcon Heavy van SpaceX, een ander bedrijf van Tesla.

De ‘superraket’ van Musk, de Falcon Heavy, werd gisteren succesvol gelanceerd. Het is de krachtigste raket sinds de maanraket. De raket zal met 47.000 kilometer per uur door de ruimte zoeven.

Zo’n 100.000 toeschouwers volgden de lancering vanuit het Kennedy Space Center in Cape Canaveral in Florida. Ook Buzz Aldrin, de tweede man op de maan, woonde de lancering bij.

De onderste drie raketten keerden terug. Twee daarvan zijn geland vlakbij Cape Canaveral. Een derde moest terechtkomen op een ponton in de Atlantische Oceaan. Tijdens de lancering raakte de verbinding met het ponton echter even verbroken, dus het lot van de derde raket is voorlopig nog niet duidelijk.

