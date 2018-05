Zo ziet het wapenschild van Meghan eruit

Nu Meghan Markle als kersverse hertogin van Sussex een adellijke titel draagt, hoort daar natuurlijk een eigen wapenschild bij. Speciaal voor Markle werd een nieuw blazoen ontwikkeld, geïnspireerd op haar thuisstaat Californië.

Het blazoen is de symbolische voorstelling van een persoon van adel of adellijke familie en werd in de Middeleeuwen op de wapenschilden van ridders geëtst. Volgens de traditie krijgt de vader van de bruid het wapen in aanloop naar het huwelijk, maar aangezien er op dat vlak behoorlijk wat drama en controverse was, is besloten om het blazoen rechtstreeks aan Meghan te geven.

Knipogen naar Californië

Markles blazoen zit vol knipoogjes naar haar thuisstaat Californië: de blauwe achtergrond is een verwijzing naar de Stille Oceaan langs de westkust van de staat en de twee diagonale gouden stralen symboliseren de Californische zon. De drie veren staan voor communicatie en de kracht van woorden, mogelijk een verwijzing naar Markles vroegere lifestyleblog ‘The Tig’.

In het gras onder het wapenschild groeien goudkleurige klaprozen, de staatsbloem van Californië, en het meloenboompje, een bloem die op het domein van Kensington Palace groeit.

Communicatie

Het zangvogeltje met gespreide vleugels aan de rechterzijde stelt Meghan Markle voor. De open snavel symboliseert samen met de veren de kracht van communicatie. De leeuw rechts is de schildhouder van haar man Harry.

“De hertogin was nauw betrokken bij het ontwerp. Een goed heraldisch design is bijna altijd eenvoudig en het wapen van de hertogin van Sussex sluit mooi aan bij de historische schoonheid van het uit vier velden bestaande Wapen van het Verenigd Koninkrijk”, zegt Thomas Woodcock, wapenkoning bij het College of Arms.

Voor altijd

“Elk schild is ontworpen om een persoon, school of organisatie te vertegenwoordigen en moet voor altijd meegaan”, vertelde hij in 2011 aan People. “Heraldiek is de oudste, meest visuele en streng gereguleerde vorm van identificatie en het omringt ons overal in Groot-Brittannië, waar het hints geeft over onze geschiedenis en onze omgeving.”

Nu Meghan haar eigen wapenschild heeft, kan er werk gemaakt worden van het “echtelijk schild” voor haar en Harry. Dat zal vermoedelijk over een paar jaar onthuld worden.