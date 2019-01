Chinese onderzoekers hebben de allereerste beelden van de achterkant van de maan gelost. Het zijn 360 graden beelden, die tonen hoe het maanoppervlakte eruitziet. Begin dit jaar landde er voor het eerst in de geschiedenis een onbemande ruimtesonde op “the dark side of the moon”. Vanop de bovenkant van het landingsgestel daarvan, werden deze unieke beelden gemaakt.