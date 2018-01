Zo zette één werknemer heel Hawaï op zijn kop

Eén man is er dit weekend in geslaagd om heel Hawaï in rep en roer te zetten. De werknemer stuurde per ongeluk een waarschuwing voor een raketaanval. Uit details blijkt nu dat de persoon ook 'ja' geantwoord heeft op de vraag om het bericht te bevestigen. Dat schrijft CNN.

"Ballistische raketdreiging inkomend naar Hawaï. Zoek onmiddellijk dekking. Dit is geen oefening", zo klonk de 'emergency alert' die veelvuldig op Twitter werd gedeeld zaterdag. Al snel werd duidelijk het om een vals alarm ging.

De gigantische blunder gebeurde net na een shiftwissel, tijdens een oefenprocedure waarbij normaal gezien intern een testbericht verzonden wordt. Een werknemer van de dienst Emergency Managment Agency (EMA) duwde echter op een foute knop, waardoor een fout sjabloon geselecteerd werd. Op het sjabloon staat welk bericht naar wie gestuurd wordt. In plaats van het interne sjabloon te selecteren, koos de werknemer een extern sjabloon.

Bevestiging

Na het selecteren van het sjabloon moet de werknemer nog eens bevestigen of het bericht al dan niet naar iedereen wordt uitgestuurd, weet CNN. Daarop antwoordde de werknemer ‘ja’, waarna vervolgens nog eens de tekst van de uit te sturen boodschap verscheen.

38 minuten

De waarschuwing liep binnen kort na 19 uur Belgische tijd. Het duurde maar liefst 38 minuten vooraleer een tweede werd verstuurd, waarin stond dat het om een vals alarm ging, meldt de Amerikaanse zender CNN.

In augustus vorig jaar was er ook een vals raketalarm op het eiland Guam. Beide gebieden liggen mogelijk binnen bereik van raketten uit Noord-Korea.

De autoriteiten zeggen het systeem aan te passen om zo'n toestanden in de toekomst te vermijden. De bewuste werknemer werd niet ontslagen, maar is wel geschorst en overgeplaatst.