Zo trouwden Prins Harry en Meghan

De Britse prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle zijn vandaag onder massale belangstelling in het huwelijksbootje gestapt. Op een stralende zaterdag verliep alles vlekkeloos in Windsor. Van het vertrek uit het hotel tot de kus die het huwelijk bezegelde, je kon het allemaal volgen bij VTM NIEUWS. We zetten alles nog eens op een rijtje.

Voor de duizenden toeschouwers in Windsor begon het vanmorgen al heel vroeg. Ze kampeerden massaal op straat om zich te verzekeren van het beste plaatsje.

Samen met de wereldpers ontwaakte het dorpje om 5 uur. Het was een koude nacht geweest, maar dat mocht de sfeer niet verpesten.

Beroemdheden

Daarna was het uren wachten op de eerste genodigden, maar ze waren het wachten waard: het was een heuse sterrenshow. Oprah Winfrey, Idris Elba, Elton John, de Clooneys en de Beckhams zijn maar enkelen van het indrukwekkende rijtje beroemdheden dat de revue passeerde.

Eerste glimp

De dag stond natuurlijk in het teken van prins Harry, de jongste zoon van prins Charles en wijlen Lady Diana, en zijn bruid Meghan. Rond het middaguur verliet Harry zijn hotel, maar het was toch vooral uitkijken naar het vertrek van zijn aanstaande. Er werd namelijk al maanden gespeculeerd over de jurk die zij zou dragen en bij haar vertrek kregen we al een eerste glimp.

Adembenemde jurk

Klokslag 13 uur reed de auto van Meghan het plein voor St George’s Chapel op. We kregen de jurk voor het eerst in volle glorie te zien. De gigantische sluier viel meteen op, en het duurde niet lang voor de eerste details ook naar buiten kwamen. Zo droeg Meghan een tiara uit 1932, die ze mocht lenen van de Queen. In de zoom van haar vijf meter lange sluier waren de 53 bloemen van de Gemenebestlanden geborduurd.

Meghans intrede in de kerk was het eerste echt emotionele moment. Ze liep een deeltje alleen en werd nadien door haar schoonvader prins Charles tot aan het altaar begeleid. De emotie van Harry als hij zijn bruid zag binnenkomen, sprak boekdelen: hij was duidelijk onder de indruk.

"I will"

De aartsbisschop van Canterbury liet er geen gras over groeien en ging al snel over tot het ja-woord. Ook daar geen verrassingen: met een brede glimlach gaven bruid en bruidegom aan dat ze nog steeds graag met elkaar zouden trouwen.

De viering was gevuld met muziek en symboliek. Zo zong een gospelkoor 'Stand by Me' van Ben E. King om de Amerikaanse roots van Meghan te benadrukken, en werd er een tekst voorgelezen, ter nagedachtenis van Harry's moeder Diana.

En kussen maar

De ringen werden rond de juiste vingers geschoven en het koppel verliet de kerk. Buiten werden ze op luid gejuich onthaald en bezegelden ze hun huwelijk met een eerste zoen als man en vrouw.

Een obligatoir rondje in Windsor met de koets sloot de ceremonie af en leverde nog enkele prachtige beelden op. Op de 'Long Walk', de laan voor Windsor Castle, stonden duizenden uitzinnige toeschouwers. Allemaal probeerden ze contact te maken met Harry en Meghan, die vanaf nu door het leven zullen gaan als de 'Duke en Duchess of Sussex.'