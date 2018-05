Zo leerden Harry en Meghan elkaar kennen

Morgen is het eindelijk zover. Dan geven prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle het jawoord. Het koppel leerde elkaar bijna twee jaar geleden kennen via een gemeenschappelijke vriendin. Vorig jaar kondigden ze hun huwelijk aan.

Het Britse koningshuis maakte in november vorig jaar bekend dat prins Harry en Meghan Markle zich hadden verloofd. Prins Harry ging een paar weken daarvoor op zijn knieën. De twee leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriendin. De vonk sloeg vrijwel meteen over.

Blind date

Een gemeenschappelijke vriend van de twee stelde prins Harry en Meghan aan elkaar voor. Daarna spraken ze twee keer af in Londen. Uiteindelijk kon prins Harry Meghan ook overtuigen om met hem mee naar Botswana, zijn grote liefde, te gaan. Op reis leerden de twee elkaar beter kennen.

Tijdens hun eerste interview gaf het koppel toe dat ze elkaar amper kenden toen ze elkaar ontmoetten. Zo verklaarde prins Harry dat hij nog nooit naar 'Suits' had gekeken, de serie waarin zijn verloofde meespeelt. En ook Meghan gaf toe dat ze maar weinig wist over de Britse prins en zijn familie. “Ik vroeg aan mijn vriendin of hij vriendelijk was. Als dat niet zo was, had het gewoon al geen zin om hem te ontmoeten”, zei Markle toen.

Toch was Harry meteen verkocht toen hij Meghan voor het eerst zag. "Toen ze de kamer binnenliep, was ik aangenaam verrast. Toen ik haar beter zag dat ik: Oké, ik zal mijn best moeten doen.”

Prins Harry deed het aanzoek toen de twee aan het koken waren, thuis in Londen. De Britse prins vroeg Meghan ten huwelijk met een zelfontworpen ring. Hij koos voor een grote diamant uit Botswana en twee kleinere diamanten die uit de privécollectie van zijn moeder, prinses Diana, komen. Markle twijfelde geen seconde over het aanzoek en liet Harry zelfs niet uitspreken, verklaarde het koppel achteraf.

Wie is Meghan Markle?

Meghan Markle is een Amerikaanse actrice. Ze is vooral bekend van haar rol als Rachel Zane in de advocatenserie Suits. Voor het succes van Suits speelde ze enkele kleinere rollen in films en series. Ze kondigde haar afscheid als actrice aan nadat ze bekend maakte dat ze met prins Harry zou trouwen. Markle was zeven seizoenen lang te zien in Suits. In de laatste aflevering trouwt ze met haar tegenspeler, Patrick J. Adams, die zaterdag aanwezig zal zijn tijdens de ‘royal wedding’.

Markle werd in Los Angeles geboren. Haar moeder is Afro-Amerikaanse, wat tot heel wat racistische opmerkingen leidde. Toen de Britse prins vond dat de reacties te ver gingen, verstuurde hij een persbericht waarin hij het probleem aankaartte.

Sociale media

In Januari deletete Markle al haar accounts op sociale media. Kensington Palace bedankte toen iedereen die haar de afgelopen jaren had gevolgd.

Markle was eerder al getrouwd met de Amerikaanse filmproducer Trevor Engelsen. In 2013 zijn ze gescheiden na een huwelijk van twee jaar.